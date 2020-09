Sportmediaset – Milan, si complica Bakayoko, ma rispunta Nacho del Real Madrid.

Claudio Raimondi, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato delle ultime sul mercato rossonero. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ci sono state ammissioni su Nastasic da parte di Maldini, ma nei pensieri del dirigente rossonero, per la difesa non c’è solo il serbo. Il Milan, infatti, guarda anche a Nacho del Real Madrid, il quale, essendo in uscita, potrebbe arrivare in prestito. Si complica invece la pista Bakayoko, per il quale c’è un intromissione pesante del Psg che offre 5 milioni di prestito oneroso più 40 di riscatto, cifre che si avvicinano molto alla richieste del Chelsea. Paquetà, invece, fatica a racimolare offerte: sia Lione che Valencia non rilanciano”.