Su Federico Chiesa piomba la Juventus. È questa la notizia di qualche minuto fa lanciata da Claudio Raimondi a Sportmediaset. Sull’ attaccante viola che da giorni si è detto e scritto in orbita Milan, pare che nelle ultime ore ci stia provando seriamente la Juventus. Il mercato è materia liquida e cangiante. I colpi di scena non mancano mai. Il futuro di Chiesa si arricchisce di un nuovo, ennesimo, capitolo. C’è tempo per il finale.