Non è ancora arrivata la fumata bianca per la conferma di Asmir Begovic, portiere di proprietà del Bournemouth. Nel frattempo il Milan sta valutando altre ipotesi.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com tra i nomi in lista ci sarebbe quello di Antonio Mirante, portiere che nella Capitale sta facendo molto bene. I giallorossi lo considerano incedibile, ma per evitare eventuali sorprese devono ottenere il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021.