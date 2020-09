Incontro a Casa Milan con Andrea Agnelli e Steven Zhang

Secondo quanto riportato da ‘Tutto Mercato Web’, in tarda mattinata il presidente bianconero Andrea Agnelli e i vertici nerazzurri Steven Zhang e Alessandro Antonello hanno incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan. Il colloquio non dovrebbe essere riguardante possibili operazioni di calciomercato, bensì la Lega Serie A.

Dunque, si tratterebbe di una visita più a carattere “politico” che sportivo. Tra non molto bisognerà infatti decidere il fondo d’investimento che dovrà essere partner della futura media company, chiamata a gestire la vendita dei diritti televisivi della Serie A nel prossimo decennio e potrebbe essere l’occasione per incontrare i fondi Cvc e Bain. Juventus, Inter e Milan spingono per l’ingresso dei fondi, indicato come un passaggio in grado di dare una svolta alla governance della Lega e allo sviluppo della Serie A, in particolare all’estero. Un altro argomento affrontato è stata inoltre la riapertura degli stadi.