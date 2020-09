TMW – Milan, Pezzella può essere un’opportunità a fine mercato

Mister Pioli ha indicato, tra gli altri, come partner ideale del capitano Alessio Romagnoli, il giocatore della fiorentina German Pezzella. L’argentino, non avendo ancora rinnovato il contratto in scadenza 2022, ha una valutazione di oltre 15 milioni, per cui, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe esserci un assalto da parte dei rossoneri, squadra in cui sarebbe molto felice di approdare, essendo alla ricerca di nuovi stimoli ed esperienze. Anche il Valencia ha fatto un sondaggio nelle scorse settimane, mentre il Napoli potrebbe pensare a lui, in caso di addio di Koulibaly.