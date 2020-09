TMW – Tonietto (Ag. Thiago Silva) – “Su Thiago Silva non c’era il Milan”

Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, ha rivelato un interessante retroscena sulle trattative che hanno visto coinvolto il suo cliente, che dopo essersi svincolato dal PSG ha firmato con il Chelsea, queste le sue parole su tuttomercatoweb:

“Fiorentina? Abbiamo avuto solo un contatto tre mesi fa, ma non abbiamo mai parlato di numeri e di altre situazioni. Le dico anche che non ricordo neppure il nome del direttore sportivo della Fiorentina che mi ha chiamato. Posso dirle però che su Thiago c’era un’altra squadra italiana e non era neanche il Milan”.