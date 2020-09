🗣️ "Together we can achieve everything"

🎙️ "Insieme si può fare tutto"



Check out Sandro's first Rossonero interview! 🔴⚫

Le prime parole di Tonali da rossonero: guarda l'intervista! 🔴⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/E3YNde0djM