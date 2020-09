Tonali: “Ibra è un idolo. Ho dei compagni fantastici, vogliamo vincere tutti insieme”

Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di questa sera sul Bologna. Ecco le sue parole:

“Adesso il sogno è realtà, ma si pensa alla realtà, dobbiamo pensare all’Europa. E’ un sogno sì, ma abbiamo tante partite ravvicinate. Difficoltà? No, si è alzata la qualità e il livello ma ho dei compagni fantastici, mi aiutano tutti. Ognuno si sacrifica per il compagno. Vogliamo vincere tutti insieme, siamo molto uniti”.

Ibrahimovic? E’ forte. E’ un esempio e un idolo. Oggi a 39 anni ha fatto vedere a tutti che può vincere, giocare e segnare”

Il numero 8 oltre a essere un numero bello, per me è importante per la storia di questo club e indossarlo è solo un onore. Sarei soddisfatto di fare l’1% di quello che hanno fatto gli altri numeri 8 del Milan”

