Sandro Tonali si appresta a vivere la prima stagione con la maglia del Milan, e ovviamente tra i tifosi c’è molta trepidazione per vedere il nuovo numero 8 rossonero all’opera. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi, è improbabile che il centrocampista oramai ex Brescia faccia parte della spedizione irlandese in Europa League, e dovrebbe invece debuttare in campionato, con la Serie A che comincerà lunedi 21 settembre a San Siro contro il Bologna per la squadra di Pioli.