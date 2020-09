Transfermarkt, i numeri dell’attuale stagione di Jens Petter Hauge

Negli ultime ore pare che si siano intensificati i contatti tra il Milan e Jens Petter Hauge, gioiellino del Bodø/Glimt reduce da una prestazione da protagonista nell’ultimo incontro andato scena giovedì sera proprio contro i rossoneri in Europa League. Ecco i suoi numeri dell’attuale stagione nel campionato norvegese a seguito delle valutazioni del noto sito Transfermarkt:

17 presenze in Eliteserien 2019/20, campionato ancora in corso, di cui 1.467′ minuti giocati realizzando 14 gol e 9 assist. Per la stagione 2020/21 la squadra norvegese ha giocato appena 3 turni di qualificazione di Europa League. Qui Hauge ha realizzato 3 gol (1 contro il Milan) e fornito 2 assist (1 contro il Milan). Il suo valore è di 1 milione di euro.