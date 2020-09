Il contratto di Gigio Donnarumma scade a giugno 2021 ed è quindi tempo di rinnovo. Mino Raiola ha avanzato però delle richieste molto esose e l’accordo è ancora lungi dal divenire realtà.

Come riporta Tuttosport infatti l’agente del calciatore vorrebbe aumentare la parte fissa dell’intesa per superare i 6 milioni di euro annui del contratto in essere mentre la società vuole arrivare al massimo a 7 complessivi di bonus. La trattativa è appena incominciata.