TS – I retroscena sullo scambio Rebic-André Silva: Fiorentina tranquilla

La trattativa tra Milan ed Eintracht Francoforte per lo scambio tra Rebic e André Silva è andata ufficialmente in porto con il cartellino di entrambi che rimane in maniera definitiva alle società di appartenenza. Tuttavia sulle cifre c’è molto riserbo e un vero e proprio giallo.

Come riporta Tuttosport infatti i due club non avevano trovato l’accordo siccome la Fiorentina deteneva il 50% sulla rivendita di Rebic. Emerge una valutazione dei due attaccanti pari a 9 milioni di euro, praticamente irrisoria: nel caso fosse confermata il Milan sarebbe incorso in una minusvalenza per Silva.

Il quotidiano ipotizza però che tale cifra siano solo una prima tranche di pagamento che porterebbe i rossoneri a valutare il portoghese (e il croato) 18 milioni di euro, e per questo l’affare si chiuderebbe con 9 milioni all’Eintracht e altrettanti alla Fiorentina: a riprova di questo filtra la tranquillità dei Viola.