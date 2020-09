Il Milan è all’opera. I rossoneri stanno valutando il futuro di Donnarumma e Romagnoli, asse portante della squadra e in scadenza rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Il rinnovo più spinoso è quello di Donnarumma. Raiola vuole alzare la parte fissa ma da questo punto di vista la società non ci sente: giustifica lo stipendio da 6 milioni di euro e vuole confermarlo, ma non vuole alzare la parte fissa come invece chiede l’agente. Per Romagnoli invece i discorsi sono ancora da incominciare.