Pratciamente una lettera d’addio. La lista dei convocati per il primo impegno ufficiale della stagione del Milan di Pioli, non riporta il nome di Luca Paquetà.

Il brasiliano, dopo circa 20 mesi in rossonero, sarebbe ufficialmente in uscita e l’esclusione per scelta tecnica dalla gara di stasera ne è la conferma. Come riportato da Tuttosport, la società attende un’offerta del Lione che però deve prima liberargli il posto in rosa.

Cedere prima di comprare.Il leit motive del mercato post- Covid.