TS – Il Milan cerca un vice Ibra, Jovic pista complicata

Con l’impegno di Europa League, nel caso in cui il Milan passasse il turno, bisognerà trovare un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic, che nonostante la perfetta forma fisica, avrà bisogno di un cambio in attacco. Tuttosport di oggi spiega come il Milan abbia un ottimo rapporto col Real Madrid, squadra che possiede il cartellino di Jovic che tanto piace al Milan. Però, la trattativa pare molto complicata, il giocatore costa tanto e guadagna troppo per le casse rossonere, bisognerà cercare un’altra soluzione.