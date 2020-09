TS – Il Milan si gode i suoi giovani, occasione per Maldini in Europa League?

Ieri è andata in scena l’amichevole tra Milan e Monza allo stadio San Siro, conclusasi per 4-1 per i padroni di casa, che hanno messo in luce i propri giovani, come riporta Tuttosport. Menzione particolare per Daniel Maldini, Colombo e Kalulu, autori di tre bellissimi gol e protagonisti di giocate che fanno sperare i tifosi del Milan per un futuro radioso, guidato da Ibra, che però ieri non ha trovato la rete.

I tifosi, ovviamente, si aspettano molto da Daniel Maldini, figlio d’arte d Paolo che nel pre partita aveva dichiarato come fosse responsabilità di suo figlio stare a consolidare la sua posizione all’interno della prima squadra. E chissà che dopo la bella prova di ieri, Stefano Pioli non si sia convinto che per Daniel ci possa essere un posto nel preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers…