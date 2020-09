Visto il rallentamento per la trattativa con il Chelsea per Bakayoko, il Milan studia possibili alternative. Un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera, in particolar modo a Maldini è quello di Florentino del Benfica.

Per lasciar partire il classe 99, la società portoghese chiede non meno di 25-30 milioni, cifra ritenuta leggermente alta dai rossoneri, pagabile con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.