Come riporta Tuttosport, il Torino fa sul serio per Krunic, centrocampista rossonero arrivato la scorsa stagione dall’Empoli. Il bosniaco come prosegue il quotidiano, che ha già una proposta in Bundesliga dal Friburgo ora prende tempo. La possibilità di rimanere in Italia anche se non con i rossoneri, oppure affacciarsi ad un nuovo campionato, ritmi e dinamiche.