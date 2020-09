TS – Keita Balde è l’opportunità di mercato: il giocatore vuole tornare in Italia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe cogliere una nuova opportunità di mercato: Keita Balde.

Il Monaco potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni

L’ex attaccante di Lazio e Inter, attualmente in forza al Monaco, sembrerebbe non rientrare nei piani della società monegasca e gradirebbe un ritorno in Italia.

Fiorentina, Sampdoria e Cagliari sono interessate mentre il Milan al momento non si è avvicinato. Tuttavia, ci sarebbero stati dei contatti: se i rossoneri entrassero in gioco, Keita, che a Milano si è trovato bene, non avrebbe dubbi nella scelta.