TS – La qualificazione in Europa League per investire ancora: un centrocampista e un vice Ibra

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il futuro del mercato del Milan dipenderà molto dalla qualificazione ai gironi di Europa League, che seppur non porti lo stesso compenso della Champions, però è un’altra competizione su cui puntare ad arrivare più lontano possibile. Il Milan, in caso di qualificazione, entrerà ancor più nel vivo del mercato per cercare un altro centrocampista (dopo Tonali), e potrebbe essere uno tra Bakayoko (che resta in pole), Florentino Luis e Soumarè, a meno di clamorose virate su altri obiettivi.

Per il vice Ibra invece come prosegue Tuttosport, i dirigenti rossoneri stanno valutando diversi profili, ma l’affondo verrà fatto più avanti.

Infine, ma solo in caso di cessione i dirigenti rossoneri potrebbero andare alla ricerca di un difensore centrale e di un rinforzo per la corsia di destra (in caso di addio di uno tra Conti e Calabria).