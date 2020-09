TS – Milan, avanti con Calabria e Conti sulla fascia destra

Durante il mercato uno degli obiettivi principali di Maldini e Massara era il terzino destro. Calabria e Conti non hanno convinto durante tutto l’arco della stagione e i rossoneri vedevano in quella zona del campo l’anello debole della squadra.

Emerson Royal, Dumfies e Aurier sono solo alcuni dei nomi accostati al Milan e di questi potrebbe non arrivare nessuno. Secondo Tuttosport, infatti, dopo le ultime ultime settimane in cui Conti e Calabria hanno ripreso vigore, complici anche le buone prestazioni di Kalulu che si candida a far parte delle rotazioni della prima squadra, le piste in entrata sembrano essersi raffreddate.