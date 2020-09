Secondo Tuttosport, il giovane attaccante viola vorrebbe, in caso di cessione, restare in Italia. L’unica squadra italiana realmente interessata pare essere il Milan, già in contatto con la Fiorentina per Milenkovic. Non ci sono segni concreti di apertura, ma il Milan è ottimista e spera che l’affare si possa sbloccare agli sgoccioli del mercato, quando le situazioni delle due società saranno diverse rispetto ad ora.