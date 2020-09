Il Milan continua a lavorare sul mercato alla caccia di un secondo portiere dopo l’addio di Reina. Il favorito rimane Begovic anche se la concorrenza è notevole.

Secondo Tuttosport, il Milan potrebbe sfruttare il caos presente a Barcellona che sta mettendo alle porte vari giocatori per portare Neto in rossonero anche in prestito. Le alternative sarebbero Mirante, che la Roma considera incedibile, o Consigli del Sassuolo.