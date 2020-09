TS – Nessuna fretta per Bakayoko, il Milan prova ad abbassare il prezzo

Sensazioni positive, ma ancora nessun passo in avanti. La trattativa per Bakayoko non ha fretta di procedere: come riporta Tuttosport, il Milan ora starebbe cercando di abbassare il prezzo per il riscatto, dagli iniziali 30 milioni a 25 che vorrebbe il Milan, più i 3 milioni per il prestito iniziale. La distanza è poca e l’affare si può chiudere, ma senza fretta. I rossoneri comunque, vorrebbero già averlo a disposizione per l’Europa League. Sullo sfondo, rimangono le opzioni Soumaré e Florentino Luis.