La ricerca del difensore da parte del Milan non si è ancora conclusa, e oltre ai profili di Milenkovic e Pezzella valutati negli ultimi giorni, c’era con forza anche quello di Wesley Fofana, centrale classe 2000 del Saint Etienne. Come riportato da Tuttosport, i contatti tra i rossoneri e il suo entourage sono costanti, ma les verts considerano il giocatore assolutamente incedibile. Solo un’offerta irrinunciabile cambierebbe la situazione, ma il Milan ora non se lo può permettere.