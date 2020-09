TS – Pioli chiede un difensore centrale stile Kjaer

Dopo l’arrivo di Tonali e Brahim Diaz, Stefano Pioli ha chiesto un difensore centrale con profilo simile a quello di Kjaer: esperienza, affidabilità e buona struttura fisica. Al momento la difesa rossonera conta virtualmente 6 centrali: i due intoccabili Romagnoli e Kjaer, i fragili Musacchio e Duarte e i giovanissimi in cerca di conferma Bellodi e Gabbia.

Nikola Milenkovic della Fiorentina e Wesley Fofana del Saint-Etienne sarebbero un sogno per Pioli. Secondo quanto riporta Tuttosport, i due giovani centrali sono i nomi preferiti per rinforzare il reparto arretrato con il primo che sarebbe accolto volentieri dall’ex tecnico Viola. L’inevitabile freno per l’affondo per uno dei due nomi citati è l’elevato prezzo del cartellino: la Fiorentina per il serbo chiede 40 milioni di euro mentre il club francese ne chiede 30 per il giovane talento classe 2000.

Si pesca ancora in casa Viola: German Pezzella

Per il capitano della Viola, il Milan sarebbe interessato, anche se la richiesta della Fiorentina è di 18 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dalla dirigenza rossonera, che potrebbe virare su altri profili, oppure aspettare verso la fine del calciomercato sperando che le pretese della Fiorentina si abbassino.