Cds – Playoff per concludere il campionato, la Federazione fa sul serio

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, non ha dubbi “il calcio rischia di diventare ormai superato e non più appetibile dai fruitori” e propone la svolta per snellire il numero di partite, i playoff.

Secondo il Corriere dello Sport i vertici del calcio, per tutelare la salute dei calciatori e garantire sempre più spettacolo, stanno pensando ad un nuovo format per il campionato. L’idea è quella di istituire campionati più snelli con i playoff per l’assegnazione dello scudetto.

Alcuni club sono d’accordo, altri no, squadre come Inter e Juve hanno bisogno di certezze nei risultati e gli spareggi di fine stagione porterebbero a maggiore incertezza e un più alto rischio d’impresa.