TS – Spunta un nuovo nome a centrocampo se non arriva Bakayoko

Bakayoko al Milan è una pista molto calda, e nonostante la voglia del giocatore di tornare in rossonero, la trattativa col Chelsea può rivelarsi molto dura. Per questo, i rossoneri si cautelano seguendo anche altri nome, e come riporta Tuttosport, uno degli obiettivi potrebbe essere Boubakary Soumaré. Centrocampista del Lille, ha caratteristiche simili a Bakoyoko, e più o meno lo stesso prezzo di mercato (30 milioni). Il mediano dei dogues non è la prima scelta, ma un cambio di rotta non è mai da escludere