Tuttosport – Milan-Chiesa, la Fiorentina chiede 70 mln ma la trattativa può decollare grazie a Paquetà

Il Milan vorrebbe fortemente Federico Chiesa per la fascia esterna offensiva. Il centravanti viola farebbe comodo a Stefano Pioli ma il suo prezzo lo rende quasi inaccessibile per il Milan. La società toscana chiede 70 milioni di euro per la chiusura della trattativa. I rossoneri, però, possono offrire Paquetà più un conguaglio di 45 milioni di euro da pagare magari nella prossima stagione, concludendo la stessa operazione di Tonali col Brescia. Prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto finale. Il Milan sogna, scrive Tuttosport.