Secondo quanto riportato da Tuttosport, viste le difficoltà per arrivare a Bakayoko, il Milan sta valutando altre profili qualora la trattativa con il Chelsea non dovrebbe decollare. Infatti, nelle ultime ore sull’agenda della società di via Aldo Rossi è spuntato anche il nome di Andrè Zambo-Anguissa, mediano classe 1995 di proprietà del Fulham.