Tv2Sporten – Le prime parole rossonere di Hauge

Jens Petter Hauge può ormai considerarsi un calciatore del Milan. La fumata bianca è arrivata nella giornata di ieri, con il norvegese che si trasferirà a Milano per una cifra vicina ai quattro milioni di euro.

L’attaccante è già in viaggio per l’Italia ed ha rilasciato queste parole ai microfoni di Tv2Sporten: “Il Milan è un grande club, è un passo che sentivo di essere pronto a fare. Ringrazio il Bodoe Glimt per la collaborazione. Giocare con Ibrahimovic sarà emozionante“.

Il talentino classe ’99 è dunque pronto a tuffarsi nell’universo rossonero.