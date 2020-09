Avevamo dato l’affare per fatto già nel pomeriggio, e in serata è arrivata l’ufficialità: Tommaso Pobega passa in prestito secco annuale del Milan allo Spezia. Il giovane talento rossonero, che ha già firmato il contratto e da domani sarà a disposizione di mister Italiano, si appresta a vivere la sua prima esperienza in Serie A.