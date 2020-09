Verso Milan-Bodø/Glimt, norvegesi pericolosi e imbattuti da 20 partite

Questa sera il Milan si giocherà, in gara secca, la possibilità di accedere ai playoff di Europa League. Per farlo dovrà battere il Bodø/Glimt.

I norvegesi sono già nel girone di ritorno del proprio campionato nazionale, nel quale si ritrovano primi con 50 punti in 18 partite (50 su 54 totali). Il tabellino parla chiaro: sedici vittorie, due pareggi e zero sconfitte. Un momento di forma che dura quindi da giugno 2020 (data di inizio del campionato norvegese). La media gol del Bodø/Glimt è veramente impressionante (3.6 gol a partita). Da non sottovalutare le assenze pesantissime per i rossoneri, Romagnoli in fase difensiva e soprattutto Ibrahimovic (risultato positivo al Covid-19), Leao (ancora infortunato) ed Ante Rebic (squalificato) in fase offensiva.

Il Milan dovrà quindi mantenere alta l’attenzione e cercare in tutti i modi una vittoria che porterebbe i rossoneri in una gara di playoff d Europa League contro la vincente tra Rio Ave e Besiktas.