Verso Milan-Crotone, è emergenza in difesa

Il campionato è appena iniziato ma l’attacco e la difesa del Milan sono decimati.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non sarà facile per Pioli scegliere la formazione per il match contro il Crotone. Infatti in difesa i rossoneri dovranno fare a meno di Romagnoli e Musacchio, che rientreranno dopo la sosta. Andrea Conti non sarà della partita a causa di un problema muscolare, mentre Leo Duarte è in isolamento per coronavirus. I giocatori rimasti sono gli stessi che hanno affrontato gli impegni di Coppa.

In attacco la situazione è simile, però con una buona notizia: il ritorno di Ante Rebic. Con Ibrahimovic positivo e Leao appena rientrato dall’isolamento, sarà il turno del croato, con Colombo unico riferimento offensivo.