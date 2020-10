Abate: “Ibra è sempre Ibra. Derby? L’ho sentito dopo il match, era arrabbiato per il rigore sbagliato”

Ignazio Abate, ex terzino rossonero, ed ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato ai microfoni di Sky dello svedese. Queste le sue parole:

“Ibra è sempre Ibra, per lui il tempo non passa, lui è sempre lì. Ha una forza mentale stratosferica, è giusto che continui a giocare anche perchè fa ancora la differenza. Mi ha sorpreso ma, conoscendolo, lui sapeva di tornare e avere questo rendimento. Dopo il derby l’ho sentito ed era arrabbiato per aver sbagliato il rigore, questo la dice lunga sulla sua mentalità. Ibra è ed è sempre stato un trascinatore, tutti lo seguivamo a ruota”.