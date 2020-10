Agnelli: “Il protocollo è sufficiente per terminare il campionato”

La curva dei contagi cresce e la Serie A, a differenza di quanto accaduto nella ripresa estiva dove i casi di Covid furono relativamente pochi tra calciatori e staff delle squadre della massima serie, non sembra essere immune. Ad oggi infatti, sono 32 i giocatori attualmente positivi in Serie A, causando defezioni importanti e veri e propri casi politici come quello di Torino per Juventus-Napoli.

Tuttavia il presidente della Juventus Andrea Agnelli, interpellato sulla questione al termine dell’assemblea degli azionisti del club bianconero ha cercato di rassicurare sull’argomento affermando che sarà sufficiente seguire il protocollo avallato dalla Lega per terminare il campionato. Queste le parole di Agnelli: “Il protocollo che ci siamo dati, se applicato correttamente, è sufficiente per permetterci di finire la stagione senza intoppi. Non credo ci sia bisogno di rivederlo“.