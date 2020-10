Ambrosini: “Il Milan mi ha stupito, ma è ancora presto”

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento attuale del Milan. Ecco le parole dell’ex centrocampista rossonero:

“Il Milan sta confermando quello che ha fatto vedere nell’ultima parte dello scorso campionato. Credo però che sia presto per dare un obiettivo definitivo ai rossoneri. Il Milan ha un grande potenziale e lo sta mettendo in mostra. A me i rossoneri stanno stupendo. Ci sono squadre strutturate meglio del Milan, ma ripeto che per me è presto per dire a cosa può puntare la squadra di Pioli“.