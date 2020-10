Ambrosini: “Tonali? Occasione importante”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e bandiera del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Sandro Tonali. e non solo. Ecco le sue parole:

Su Tonali.

“Ha iniziato la stagione in ritardo, ha fatto un paio di spezzoni, si vede che le gambe non giravano. E’ un ragazzo giovane, una partita del genere in un contesto internazionale è importante per prendere sicurezza, anche se in mezzo il reparto del Milan è intoccabile. Per lui oggi è una grande occasione”.

Su Calhanoglu.

“Non è mai mancato dal punto di vista dell’impegno, da quest’anno ha mostrato il suo talento. Quando un giocatore anche nei momenti di difficoltà si assumeva le responsabilità, poi alla lunga vieni premiato. Questa sera mancherà. Brahim Diaz è un giocatore diverso da Calhanoglu”