Andrè Silva: “L’esperienza al Milan è stata difficile. Scelta giusta andare via”

Andrè Silva ha parlato di sè e anche della sua esperienza al Milan sul sito ufficiale della Bundesliga. Queste le sue parole:

“Negli ultimi anni ho cambiato diversi campionati e ho imparato diverse lingue. Ora sto bene, la chiave di svolta è stata la testa“.

Sul Milan: “Al Milan ho vissuto un anno difficile, non il migliore della mia carriera. Dal punto di vista mentale è stato complicato: venivo dal Porto, nel quale giocavo, mentre al Milan le cose non andavano bene. Quando qualcosa non va bisogna cambiare, non stavo bene ed era giusto fare qualcosa di nuovo. Ho scelto l’Eintracht, la squadra perfetta per me. In futuro non so cosa accadrà. Ora ho 24 anni, sono un giocatore diverso da quello che ero al Milan, sono migliore dal punto di vista mentale”.