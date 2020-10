Questa sera andrà in scena l’amichevole tra i Diavolo Rossi e gli Elefanti. Nella partita, in attesa di vedere la formazione, si vedrà anche uno scontro tra compagni di squadra: Frank Kessié, colonna portante della nazionale ivoriana, e Alexis Saelemaekers, che darà il tutto per tutto alla sua prima convocazione con la nazionale maggiore.

Un derby tra milanisti per preparare i giocatori al derby, decisamente meno amichevole, contro l’Inter in programma sabato 17.