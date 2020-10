Bild – Falk: “Tra Calhanoglu e Manchester Untd la trattativa è concreta”

Hakan Calhanoglu, un 2020 da grande protagonista e un rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare. Il motivo di questo ritardo lo spiega Christian Falk, giornalista della Bild, che sul suo profilo twitter racconta una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda proprio Calhanoglu: “Il Manchester United è in trattativa concreta con Calhanoglu del Milan. I contatti vanno avanti dall’estate. I Red Devils non dovrebbero pagare il costo del cartellino, perchè Calhanoglu è in scadenza di contratto a giugno del 2021″.