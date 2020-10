Arrivano buone notizie da questa pausa Nazionali per il Milan. Brahim Diaz, uno dei giocatori che meglio ha fatto in questo avvio di stagione rossonero, ha infatti deciso con una doppietta la gara tra la sua Spagna U21 e le Isole Far Oer, in un match valido per le Qualificazioni agli Europei di categoria e terminato 2-0. Il classe ’99, di proprietà del Real Madrid, era entrato nella ripresa.