Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Daniele Cacia ha parlato del prossimo derby tra Inter e Milan e delle positività di alcuni giocatori al Covid-19 da una parte e dall’altra. Le sue parole:

“Sono due squadre forti, se mancasse Ibra però il Milan ci perderebbe. L’Inter ha giocatori importanti da buttare in mezzo in difesa, come anche il nuovo arrivato Darmian”.