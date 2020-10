Calcio e Finanza – Elliot, quanto ammonta l’ investimento nel Milan

Tra Elliot e Ac Milan forse non sarà mai scoppiato quell’ amore sportivo di “berlusconiana” memoria ma non si può negare che in due anni ha investito nel Milan cifre molto importanti. Oggi Calcio e Finanza, attraverso l’ analisi dei documenti ufficiali delle società controllate dal fondo americano della famiglia Singer, snocciola i numeri dell’ investimento fatto fino ad oggi. In data 14/10/2020, è stato depositato in Lussemburgo il bilancio al 31/12/219 della Project Redblack.

Cos’è la Project Redblack? Non è altro che la società veicolo controllata da Elliott. A questa società fa capo il 100% di Rossoneri Sport Investment Luxembourg , “scatola lussemburghese”, che detiene il 99,93% delle quote azionarie dell ‘ AC Milan.

ProjectRedblack al 31/12/2019, ha prestato a Rossoneri Sport Investment Luxembourg ben 86,75 milioni forse con lo scopo di dare liquidità alle casse del Milan. A questi vanno sommate le iniezioni di capitale fatte da Elliot dal 02/08/2018 al 10/09/2020 per supportare il club che ammontano a 470, 25 milioni.

Vanno anche considerati i 300 milioni di finanziamento a Li Yonghong mai estinti dall’ex proprietario cinese del Milan. Di conseguenza Ellior fu costretto ad escutere le azioni del Milan nel luglio del 2018. Siamo a 770,25 milioni di euro di investimento. Alla suddetta cifra vanno stornati i 128 milioni di euro di debito derivanti dai due bond emessi nel giugno del 2017 perchè in data 25/09/ 2018 il nuovo Milan esercitò il rimborso anticipato. Un debito verso Elliott che il Milan ha ripagato tramite un aumento di capitale da 123 milioni da parte della stessa Elliott. Con questa operazione la società rossonera, ora, ha azzerato i propri debiti finanziari.

In data 10/09/2020, l’ investimento totale di Elliot nell’ AC Milan, ammonta a 642,25 milioni di euro