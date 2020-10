Gazzetta – A novembre nuovo incontro tra le parti per il rinnovo di Calhanoglu: occhio al Manchester United e alla Spagna

Non solo il rinnovo di Gigio Donnarumma: nella Casa di via Aldo Rossi si prova a trattare il rinnovo anche di un altro dei capisaldi del Milan di mister Pioli, ovvero quello del suo numero 10 Hakan Calhanoglu. Situazione delicata quella del trequartista turco, siccome il suo contratto è in scadenza per il prossimo mese di giugno.

Dalla sua, il Milan è forte della volontà del giocatore di continuare la sua avventura in rossonero, ma va rielaborato il contratto su un accordo nuovo e a cifre decisamente maggiorate. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe offerto a Calhanoglu – che attualmente guadagna 2,5 milioni l’anno – un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus a stagione, ma questa proposta non sembra accontentare il giocatore turco. Le parti si rivedranno nel mese di novembre per aggiornarsi e trovare un’altro modo per accordarsi.

Ma il Milan deve sbrigarsi: infatti, secondo la Rosea, il suo contratto in scadenza ha già fatto gola a molti top club europei, tra cui anche il Manchester United che è disposto ad offrirgli un ricco quinquennale. Estimatori anche in Spagna, poi, per uno dei pezzi pregiati di casa Milan.