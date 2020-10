Capello: “Alcuni giocatori senza pubblico hanno più coraggio”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2 del calcio senza pubblico. Queste le sue dichiarazioni:

“Ci sono diverse valutazioni da fare, ci sono giocatori che senza pubblico rendono di più, hanno più coraggio, si segnano più gol. Il pubblico se non hai una grande personalità ti blocca, per alcuni calciatori giocare senza tifosi è produttivo. Io direi che senza pubblico manca quell’atmosfera trainante, io alla forza del pubblico do il venti percento. Ci sono squadre che quando giocano in casa vivono delle trasformazioni pazzesche”