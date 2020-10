Capello: “Maldini e Massara hanno fatto un lavoro da applausi”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Fabio Capello ha rilasciato molte dichiarazioni sulle sue previsioni di questa Serie A e si è lasciato andare anche ad un commento sull’operato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “C’è una squadra da battere, l’Inter. Non è riuscita a vendere i giocatori in esubero e così si trova una formazione doppia. Significa che sarà costantemente competitiva. La Juventus ha saltato il test più significativo, quello con il Napoli. Avrà il problema di gestire molti attaccanti e bisogna vedere se e in quanto tempo diventerà la Juve di Pirlo. La lotta per lo scudetto è tra queste due. Con il pericolo Atalanta, che l’esperienza internazionale ha reso consapevole della propria forza e che grazie a Gasperini esprime un calcio di valore internazionale. Il Napoli può essere pericoloso a sua volta. Dopo queste quattro metto Roma e Milan. Cosa mi ha colpito di più? A parte il lavoro da applausi di Maldini e Massara al Milan, mi è piaciuto il Benevento: calcio di velocità, dinamismo, aiuto. Il Sassuolo è una garanzia, giocatori che si muovono a memoria, una bella macchina che prosegue per la sua strada, però niente di davvero nuovo”.