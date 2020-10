Carolina Morace: “Basta pensare che l’omosessualità nel calcio sia un problema”

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, ha partecipato a SportLab in cui si è espressa in maniera molto critica sull’atteggiamento retrogrado che attornia il mondo del calcio sul tema dell’omosessualità:

Dobbiamo smettere di pensare che l’omosessualità nel calcio sia un problema. Il calcio femminile vedeva un mito ora finalmente sfatato, che fosse un mondo omosessuale. Dobbiamo rispettare tutti, le loro emozioni e il loro amore. Bisogna migliorare il mondo e la società in cui vivranno le generazioni future.