CdS – Calabria, dito medio post-derby e rischio squalifica

Davide Calabria, al termine del match tra Inter e Milan che ha visto i rossoneri imporsi per 2 a 1 sui nerazzurri, è stato protagonista di un brutto episodio che non è passato di certo inosservato.

Il laterale destro del Milan, infatti, a fine partita ha esibito il dito medio ai pochi tifosi dell’Inter presenti sugli spalti, e quest’episodio, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe costare la squalifica di Calabria solamente in un caso, ovvero se l’arbitro o i suoi collaboratori hanno visto il gesto ed annotato quest’ultimo sui loro referti.

Se così non dovesse essere stato, il giudice sportivo non potrà valutare l’episodio, non essendosi trattato di un comportamento violento dopo il 90′.