Cds – Calhanoglu proposto all’Inter

I tifosi del Milan tremano, a quanto pare il rinnovo del giocatore turco, Hakan Calhanoglu, sembra complicarsi. Il giocatore rossonero avrebbe alzato le sue richieste, chiedendo 6 milioni a stagione rispetto ai 2,5 attuali.

In caso di mancato accordo per il rinnovo, il giocatore potrebbe firmare un nuovo contratto con un’altra squadra già a gennaio. Il suo procuratore, sta facendo capire alla dirigenza rossonera di fare sul serio, proponendo il suo calciatore ad altri club e come riporta il Corriere dello Sport, tra questi ci sarebbe anche l’altra squadra di Milano, i nerazzurri dell’Inter.